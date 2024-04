Conner Rousseau keert terug en wordt lijstduwer op Vlaamse lijst

Bij chemiebedrijf Ashland in Doel staan 55 jobs op de helling, dat heeft de directie gisterochtend laten weten na afloop van een bijzondere ondernemingsraad. 8 bedienden, 5 kaderleden en 42 arbeiders van de in totaal 146 werknemers moeten vrezen voor hun job. Een complete verrassing is het niet, want het bedrijf is al een tijdje verlieslatend, vertelt vakbond ACV. Maar zo'n groot aantal mogelijke ontslagen komt wel als een donderslag bij heldere hemel. Het zou meer dan een halvering van het totaal aantal werknemers betekenen op iets meer dan 10 jaar tijd. Voorlopig zijn er nog geen stakingen gepland, maar de vakbonden zijn nog volop in overleg. Op 24 april is de volgende bijzondere ondernemingsraad. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.