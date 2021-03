Conner Rousseau: "Homo is nog vaak een scheldwoord en daar moeten we vanaf"

De moordzaak in Beveren blijft reacties uitlokken. Ook nationaal sp.a partijvoorzitter Conner Rousseau veroordeelt het geweld in Beveren. De Sint-Niklazenaar pleit voor een mentaliteitswijziging. “Woorden als homo of lesbi worden nu op sociale media nog vaak als scheldwoord gebruikt. Daar moeten we vanaf. Laat iedereen zijn wie ze willen zijn.” Rousseau wil ook dat er een lokaal actieplan komt. “Daarin kunnen dan politie, middenveld, hulpverleningsdiensten en UNIA de handen in elkaar slaan”. In Gent bestaat al zo’n plan en dat heeft volgens Conner Rousseau zijn vruchten afgeworpen.