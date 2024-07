Conner Rousseau herverkozen als voorzitter Vooruit

Conner Rousseau is, met 94 procent van de stemmen, opnieuw verkozen als voorzitter van Vooruit. Hij neemt het roer meteen over van Melissa Depraetere. Rousseau nam vorig jaar ontslag als voorzitter toen hij in het oog van een storm was terechtgekomen met dronken racistische uitspraken. Maar na zijn goede verkiezingsresultaat van Rousseau werd al snel duidelijk dat hij de partij opnieuw in handen zou nemen. Vorige maand maakte Depraetere bekend dat ze geen kandidaat zou zijn bij de voorzittersverkiezing. Rousseau vormde bij de verkiezing opnieuw een team met Funda Oru, die al ondervoorzitter is sinds 2020. De verkiezing wordt bekrachtigd op het partijcongres van 31 augustus in Gent, maar Rousseau neemt nu al de leiding over. Samen met Depraetere leidt hij ook al enkele weken de onderhandelingsteams in beide formaties.