Conner Rousseau gaat resoluut voor de sjerp in Sint-Niklaas: "Sint-Niklaas moet studentenwijk krijgen"

In Hofstade, bij Aalst, is de voorbije nacht een zware brand ontstaan, in de Lindeveldstraat in een loods achter een leegstaande woning. Bij aankomst van de brandweer van Aalst en Lede sloegen de vlammen al uit het gebouw. De loods werd gebruikt voor opslag van autobanden en andere materialen. Er is ook heel wat asbest vrijgekomen bij de brand. Buren moesten daarom geruime tijd ramen en deuren gesloten houden. Er was tot ver in de omgeving ook heel wat rook- en geurhinder. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. De loods is volledig in vlammen opgegaan. Er raakte niemand gewond.