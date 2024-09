In Sint-Niklaas zit Confiserie Thijs met de handen in het haar. Ze hebben zopas te horen gekregen dat ze in België geen plastic stokjes meer mogen gebruiken voor hun lolly's vanaf 5 januari 2025. Het alternatief voor de plastic stokjes is papieren stokjes, maar die zijn kwalitatief en financieel gezien een pak minder voordelig. Een complete ramp voor de snoepfabrikant.