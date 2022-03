Voor ons sporthoofdstuk keren we nog even terug naar gisteravond. Naar de ontzettend knappe bekerstunt van VC Oudegem in het Antwerpse sportpaleis. Oudegem klopt Gent met 3-1. En dat is een onverhoopt succes. Want VCO begon als underdok aan de finale. Topfavoriet Gent verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. De dames van Fien Callens spelen de perfecte wedstrijd en winnen oververdiend. Het is voor VC Oudegem de tweede bekerwinst in de clubgeschiedenis.