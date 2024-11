Conclusies groepsresultaten PFAS-onderzoek pas klaar tegen volgend voorjaar

De groepsresultaten van het grootschalige PFAS-bloedonderzoek van de mensen die rond de fabriek van 3M wonen, zullen pas in het voorjaar bekend zijn. Normaal gezien hadden die conclusies er nu al moeten zijn, maar de verwerking van de resultaten loopt vertraging op. Zo'n 9.000 mensen hebben zich vrijwillig laten testen op de aanwezigheid van PFAS in het bloed. Al die mensen hebben ook al hun persoonlijk resultaat gekregen. De onderzoekers willen nu al die persoonlijke resultaten verzamelen in een globaal rapport. Maar dat rapport zal pas klaar zijn tegen volgend voorjaar. Dat komt omdat de oproep tot deelname is verlengd, er meer data moet verwerkt worden, en omdat dat ook iets complexer is dan verwacht. Het globale rapport moet onder andere een antwoord geven op mogelijke gezondheidseffecten van een blootstelling aan PFAS.