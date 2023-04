Compilatie Rwanda-reeks Home Gatagara

Acht laatstejaarsstudenten verpleegkunde van het Sint-Augustinusinstituut in Aalst hebben in februari stage gelopen in Rwanda. De school deed dat op uitnodiging van Fracarita Belgium, de ngo van de Broeders van Liefde, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. De studenten werkten er in ziekenhuis HVP Gatagara gespecialiseerd in orthopedische zorg voor kinderen. TV Oost-journalist Mikaël Soinne reisde mee met de school. Hij maakte een vijfdelige reeks over de inleefreis. Onze journalist stond samen met de studenten op de eerste rij in de operatiekamer. Hij ging ook langs in het labo, op de afdeling wondzorg en in het atelier waar protheses worden gemaakt. Pakkende beelden en getuigenissen van de Aalsterse studenten hebben we ook in de school vlak naast het ziekenhuis. In de klassen zitten zowel kinderen zonder als kinderen met een beperking. De monden van de studenten vallen open als ze een kindje dat geen armen heeft, zien schrijven met de voeten.