Het is vrijdag en dan mogen de remmen al een keertje los. En om u alvast een beetje in de mood te brengen, hebben we heel leuk nieuws over de roemruchte Oktoberfeesten. Want voor het eerst in meer dan 30 jaar vinden er in september opnieuw Oktoberfeesten plaats in de Oktoberhallen in Wieze. Er wordt zelfs, net als toen, een speciaal bier gebrouwen ter gelegenheid van de bierfeesten.