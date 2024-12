Commotie over nieuw parkeerbeleid Aalsters fusieziekenhuis: "Ongehoord dat ziekenhuis stijgende kosten doorrekent aan de meest kwetsbaren"

In Aalst is er commotie over het nieuwe parkeerbeleid van het fusieziekenhuis AZORG. Parkeren aan het ASZ en het OLV wordt sowieso duurder. Maar vanaf januari zal ook iedereen moeten betalen. Vroeger was dat gratis voor langdurig zieken en mensen met een gehandicaptenkaart. Maar de ziekenhuisgroep wil de regels voor iedereen gelijk maken. En hiermee ook de hogere kosten voor energie en door indexeringen compenseren. En dat is niet naar de zin van cd&v in Aalst..