Commotie om paal voor camerabewaking in Aalst, pal voor UNESCO-werelderfgoed

Nog in Aalst is er commotie ontstaan rond een paal die voor het Belfort is geplaatst. Op de paal moeten er bewakingscamera's geplaatst worden, zodat de hulpdiensten de Grote Markt beter in het oog kunnen houden. Omdat het 15de eeuwse belfort UNESCO-Werelderfgoed is, mogen er aan het gebouw zelf geen camera's gehangen worden. Daarom koos het stadsbestuur dus voor deze oplossing. Maar dat lijkt toch niet het gewenste resultaat op te leveren. Het bestuur heeft nu besloten om de werken tijdelijk on hold te zetten. Ook aan het oude stadhuis en aan het museum is zo'n paal met bewakingscamera's gezet.