Mobiliteit en Verkeer Commandowagen brandweer betrokken bij ongeval in Aalst

embed

In Aalst is gisterenmiddag een commandowagen van de brandweer betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde op het kruispunt van de Sissegemlaan en de Kwalestraat, nadat er bij de brandweer een oproep was binnengekomen voor een gevaarlijke situatie op de E40, ter hoogte van Erembodegem. Een voertuig was er in panne gevallen en versperde de snelweg. Toen de officier van de brandweer zich ook naar het ongeval begaf gebeurde de een aanrijding. Op het kruispunt werd de commandowagen aangereden in de flank. Gelukkig was er niemand gewond, maar de schade was wel aanzienlijk.