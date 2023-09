Comité ziet toekomst voor iconische zaal De Scala in Beveren: "Een extra podium in Beveren voor alle verenigingen"

Twee jaar na zijn dood ligt het nieuwste en laatste boek van jeugdauteur Dirk Bracke uit Stekene in de boekenwinkel. Het boek heet 'Chicago', en vertelt het verhaal van een Afghaans meisje dat na een zuuraanval op haar vriendin vlucht naar de gelijknamige blok op Linkeroever in Antwerpen. Bracke schreef het boek in de zomer van 2020, toen hij net zijn diagnose had gekregen. In samenspraak met de familie besliste de uitgever het verhaal te publiceren.