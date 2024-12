Comédienne Veerle Malschaert: "Neckermann gebruikt mijn woordgrapje als reclameslogan"

Ja, bedrijven moeten dus op zoek originele insteken om reclame te maken. En dat doen ze ook bij reisbureau Neckermann. Al is de nieuwe campagne daar niet zo origineel, als het lijkt. Volgens comédienne Veerle Malschaert. Het reisbureau gebruikt een woordmopje, dat Malschaert ook in haar nieuwste show gebruikt. In een reclamespotje voor de Marrokaanse stad Marrakesh, wordt de woordspeling 'Geef mij maar a cash' gemaakt. Die grap komt volgens Malschaert recht uit haar show. 'Verlicht mij', die pas twee maanden geleden in première ging.