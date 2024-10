Comédienne Veerle Malschaert trad zaterdagavond op in de Rotahoeve in Hamme, voor de avant-première van haar nieuwe show 'Verlichting'. Het gaat over OVERleven, overprikkeling, overbelasting en over grappige en herkenbare situaties. In de tragi-comedy heeft ze het ook over de dood van haar vader en snijdt ze dus ook erg emotionele onderwerpen aan. Maar altijd met een lach.