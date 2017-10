Colruyt houdt in Beveren een unieke mega-wijndegustatie

De haven van Gent steven af op een jaarrecord. Tenminste, daar lijkt het op, want ook in de eerste negen maanden van het jaar is er nu een record geteld aan goederenoverslag. Zowel de overslag via zeevaart, als de binnenvaart, wippen over het niveau van 2016. De haven verwacht dus tegen eind dit jaar, voor het tweede jaar op rij, een record te boeken. De overslag via zeevaart is nu al met meer dan 13 procent gestegen, de binnenvaart met meer dan drie procent. Voor de zeevaart is het voorbije kwartaal, van juli tot en met september, zelfs het beste derde kwartaal ooit, zo meldt de het Gentse havenbestuur nog.