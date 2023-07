Colonne van dertig Mini's verrast kankerpatiënte Natalie: "We gingen gewoon een toertje rijden, maar dan zie ik dit..."

Afsluiten doen we in Geraardsbergen. Want daar was het vandaag groot feest. Anny De Windt, bezielster van jeugdhulporganisatie vzw BiJeVa, mocht er vandaag haar 80ste verjaardag vieren. De vzw organiseert elk jaar een kamp voor kinderen in kansarmoede of uit moeilijke thuissituaties. Zij kunnen zo op een voordelige manier genieten van een week vakantie zonder zorgen. Aan stoppen, denkt Anny lang nog niet. Haar verjaardag viert ze dan ook het liefst in alle sereniteit. Haar verjaardag mogen vieren met en voor haar kinderen, dat is het allermooiste cadeau.