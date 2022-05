Over 28 dagen zullen er ook diepe emoties gieren door het lichaam van vele Dendermondenaren. Want dan is het zover. Hét moment waar ze maar liefst twaalf jaar op hebben moeten wachten. Het Ros Beiaard mag weer van stal. Maar wie daar niét zo naar uitkijkt, dat zijn de Aalstenaars. De rivaliteit tussen de Ajuinen en de Kopvleesfretters is bijna even iconisch als het paard zelf. Gisterenavond gingen de burgemeesters van beide steden in duel om te zien wie er nu eigenlijk recht van spreken heeft.