Na een moeilijke coronaperiode is de economie in het Waasland weer in volle bloei. De werkloosheid in de regio is laag en bedrijven zijn zelfs op zoek naar werknemers uit andere regio's om verder te kunnen groeien. Dat heeft premier Alexander De Croo gisteravond gezegd, bij de opening van de nieuwe kantoren van Voka Kamer van Koophandel in Sint-Niklaas. Meer mensen aan de slag krijgen wordt één van de grootste uitdagingen voor de bedrijven, net als slim investeren in duurzaamheid en nieuwe technologieën.