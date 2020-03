'Collectief Wit-Zwart-Geel' inspraak in nieuw Sporting Lokeren

Nog een week hebben ze in Lokeren om het faillissement af te wenden. Tegen dan moet er 7,5 miljoen euro gevonden worden. Lukt dat niet, dan zal een rechter Sporting Lokeren failliet verklaren. De supporters wachten niet op dat nieuws om in actie te schieten. Ze hebben zich al verenigd in een supporterscollectief. Ze willen een nieuw Lokeren opstarten, één waarin supporters inspraak hebben. Ze hebben zich verenigd in 'Collectief Wit-Zwart-Geel. Ze gaan al uit van het faillissement van de club, en mikken op een doorstart in de amateurreeksen.