Op de Lokerse Feesten is de tweede festivaldag volop aan de gang. Vanavond maakt Coely haar opwachting. Na een afwezigheid van vier jaar is ze klaar om de Grote Kaai opnieuw te veroveren. Wij konden haar net voor haar optreden even spreken. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws van 18.30 uur.