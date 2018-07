Coely en Het Zesde Metaal op Crammerock

In Sint-Gillis-bij-Dendermonde werkt kunstenaar Staf Vinck hard verder aan de restauratie van de kop van het paard, dat meeloopt in de jaarlijkse Bloemencorso. Het paard, dat ook 4 heemskinderen draagt, net zoals het Ros Beiaard in Dendermonde, maakte in 2015 zijn herintrede, nadat de paardenkop zelf tientallen jaren verdwenen was. Het paard dateert al van 1919 en viert dus volgend jaar zijn honderdste verjaardag.