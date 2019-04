In de natuurgebieden in onze streek geldt voorlopig code groen, en is er totaal geen gevaar voor heidebranden. Dat zegt het Agentschap Natuur en Bos. Nochtans geldt er in Antwerpen sinds gisteren code rood en is er een "extreem hoog gevaar" voor heidebranden. Maar dat is bij ons dus niet het geval. Het is wel nog veel te vroeg om te zwemmen. Want het water is nog ijskoud.