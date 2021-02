Code rood in basisonderwijs Dendermonde

De situatie in de scholen lijkt misschien ernstig, maar toch zijn er in heel Vlaanderen op dit moment minder scholen gesloten dan in oktober vorig jaar. Dat laat het kabinet van Onderwijsminister Ben Weyts aan onze redactie weten. Uit cijfers van provinciegouverneur Carina Van Cauter blijkt dat er nu tien scholen in Oost-Vlaanderen volledig zijn gesloten door corona. Al is de exacte reden vaak verschillend. Sommige scholen sluiten bijvoorbeeld omdat er te weinig leerkrachten voorhanden zijn. Anderen omdat er een echte clusteruitbraak is onder leerlingen én personeel. Dertien scholen zijn gedeeltelijk dicht. Het gaat dan over één of meerdere klassen in zowel lagere als middelbare scholen.