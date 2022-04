Coalitie CD&V en Leefbaarder Zele op losse schroeven: "Besturen met mekaar wordt moeilijk"

Het gaat niet goed met de bossen in onze regio. Door het veranderende klimaat en de droogte sterven er heel veel bomen. De fijnspar is zelfs al bijna helemaal van de kaart geveegd. Maar nu blijkt ook dat de grove den het niet goed doet. Daarom moet er gezocht worden naar een oplossing. In een proefproject in Stekene zijn er verschillende bomen aangeplant om te zien welke soort het best kan overleven in onze bodem.