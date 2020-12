In het volleybal zit Lindemans Aalst in een mindere periode. Na het verlies tegen Achel dit weekend is het opnieuw onderuit gegaan. Deze keer op het veld van Menen. Lindemans verloor met 3-0. Het werd 27-25, 25-15 en 25-23. Het ontbrak Lindemans vooral aan frisheid. Waarschijnlijk zijn sommige spelers wat vermoeid na de zware wedstrijden in de Champions League vorige week. Lindemans zakt zo wat weg in het klassement.