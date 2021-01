Clusterbesmetting in GO! basisschool De Krekel in Haaltert, derde tot en met zesde leerjaar in quarantaine

Gouverneur Carina Van Cauter (Open Vld) spreekt van 'verontrustende' cijfers op de Oost-Vlaamse scholen. Ze roept op om kinderen ook bij lichte symptomen eerst naar de huisarts te sturen en dan pas naar school. De derde week van januari is het aantal besmettingen bij kinderen (0-9 jaar) in Oost-Vlaanderen met 29 procent gestegen. Bij 10 - 19 jarigen gaat het om 32 procent, 'Dat is niet de evolutie die we wensen', zegt de gouverneur. Zolang de scholen open blijven moeten we de regels erg strikt naleven, herhaalt ze. Van Cauter roept op om binnen de bubbel van het gezin te blijven en geen risico's te nemen met onnodige contacten. Kinderen kunnen het virus wel degelijk overdragen dus blijft respect voor de strikte coronamaatregelen nodig. Ook het aantal besmette personeelsleden ligt met 60 leerkrachten erg hoog. Het aantal leerlingen in quarantaine ligt rond de 1.200 jongeren. Het is belangrijk dat de cijfers in de goede richting evolueren omdat de vaccinatiecampagne op gang aan het komen is. 'We willen niet dat de tweede prik uitgesteld moet worden', aldus Van Cauter. 'De vaccinatie is goed opgeschoten met zowat 180 gevaccineerde woonzorgcentra. Het is belangrijk om dat niet in gevaar te brengen.'