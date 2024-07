Clubs uit eerste provinciale willen niet tegen Eendracht Aalst spelen en vragen om Vlaamse Ardennen toe te voegen aan de reeks

De voetbalclubs uit eerste provinciale willen liever niet tegen Eendracht Aalst spelen volgend seizoen. Dat hebben ze per brief laten weten aan Voetbal Vlaanderen. Door de extrasportieve degradatie van Aalst kan een andere club, SK Vlaamse Ardennen, niet beginnen in de reeks. En dat vinden de clubs niet kunnen. SK Vlaamse Ardennen is een betrouwbare club, met een jarenlange traditie en uitstekende werking. Niet bepaald dingen waarover Eendracht Aalst op dit moment beschikt. De clubs vragen om Aalst te weren. En als het echt niet anders kan, dan moet ook Vlaamse Ardennen nog toegevoegd worden aan de reeks.