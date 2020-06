Basketbalclub Okapi Aalst rouwt om het overlijden van Herman Van Den Broeck. Van Den Broeck begon er als jeugdspeler en schopte het tot in de A-kern waar hij een onmisbare pion werd. Hij geldt als één van de grootste clubmonumenten. Later was hij ook nog assistent-trainer onder Brad Dean. Van Den Broeck werd 67 en overleed aan kanker.