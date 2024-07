Clubbestuur Eendracht Aalst reageert: "Onacceptabel dat stadion aan andere club wordt overgedragen"

Eén dag na de plaatsbeschrijving van het stadion van Eendracht Aalst, door het stadsbestuur, komen de Turkse investeerders met een opmerkelijke reactie naar buiten. Gisteren nam de stad het stadion opnieuw in eigen beheer, onder meer de sloten werden vervangen. Maar de Turkse eigenaars maken zich andermaal sterk dat er geen problemen zijn. Schepen van Sport Matthias De Ridder geeft enkel de indruk dat het faillissement eraan komt, zeggen de Turken. Volgend seizoen zal Eendracht Aalst gewoon blijven bestaan, klinkt het, maar dan moet er wel gevoetbald worden in een ander stadion. De Turkse eigenaars beweren dat ze binnenkort naar buiten zullen komen, met bewijzen die corrupte praktijken aantonen. Het bestuur liet dat weten via Facebook.