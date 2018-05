Club Bruggesupporters in elkaar geslagen door andere Clubsupporters

In Bavegem, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, onderzoekt de gemeente of ze een camera kan plaatsen aan het kerkhof. En dat om dieven te betrappen of af te schrikken. Want er worden tegenwoordig regelmatig waardevolle spullen gestolen van de graven, tot grote ergernis van de familie van overledenen. Die hebben al briefjes gehangen aan de toegangspoort, gericht aan dieven. De boodschap is duidelijk: stelen is respectloos. De gemeente heeft een mobiele camera die ingezet wordt om sluikstorters te betrappen. Die zou nu misschien ook hier ingezet kunnen worden.