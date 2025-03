Clouseau sluit 50 jaar Lokerse Feesten af

En dan nog wat festivalnieuws, want Clouseau zal op zondag 10 augustus de 50ste jubileumeditie van Lokerse Feesten afsluiten. De broers Wauters zullen dan volgens de organisatie al voor de 15de keer op de Grote Kaai staan. Clouseau speelde onlangs nog 14 keer in het Sportpaleis en Kris en Koen zouden een rustperiode inlassen, maar voor de Lokerse Feesten en daarna ook voor Markrock in Leuven maken ze graag een uitzondering, tot grote tevredenheid van de organisatoren in Lokeren.