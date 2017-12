Geen winnaar dus daar op Daknam. Op de persconferentie na de wedstrijd waren quasi alle vragen voor Philippe Clement. De coach van Waasland-Beveren wordt al enkele dagen het hof gemaakt door Racing Genk en lijkt wel zin te hebben in een overstap naar Limburg. Zelf heeft hij het over een moeilijke keuze tussen twee mooie verhalen. Of Clement op de Freethiel blijft, of al na zes maanden kiest voor een stap hogerop, zal de komende uren en dagen moeten blijken.