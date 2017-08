Sport Clement: ''Snel vervanger voor Gano graag!''

embed

Blije gezichten in Lokeren dus. In het kamp van Waasland-Beveren is er momenteel minder reden tot lachen. Geel-blauw kreeg gisteren wel weer lof voor zijn goed spel in Sint-Truiden, maar met een 1-0 nederlaag en vijf punten uit vijf wedstrijden vertaalt zich dat momenteel niet in het klassement. Coach Philippe Clement kan dan ook niet wachten tot de club een vervanger voorstelt voor de vertrokken Zinho Gano.