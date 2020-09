CLB over besmettingen op school: "Mondmaskerplicht biedt best mogelijke oplossing"

Waar we vorige week allemaal nog voor vreesden, is nu ook uitgekomen. De ene na de andere school moet hele klassen en groepen leerkrachten in quarantaine plaatsen na coronabesmettingen. Ook op de Sint-Maarten-Bovenschool in Beveren bijvoorbeeld moeten tientallen leerlingen opnieuw van thuis de lessen volgen. De CLB's, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, verzuipen in het werk. Want zij staan in voor de contact tracing en de coördinatie.