Clara Verschuuren trekt naar Tophandbal Dalfsen

En dan nog sportnieuws. Clara Verschuuren, doelvrouw bij handbalclub DHC Waasmunster en bij de nationale ploeg trekt naar het buitenland. Ze verhuist naar het Nederlandse Tophandbal Dalfsen. Verschuuren speelde 18 jaar bij DHC. Bij Dalfsen zal ze samen spelen met Nele Anthonissen, ook al ex-DHC. Verschuuren ziet de transfer naar Dalfsen als de ideale stap in haar carrière. Op lange termijn hoopt ze een transfer naar Frankrijk of Scandinavië af te kunnen dwingen, Daar is handbal bijzonder populair. Clara Verschuuren is 23. In 2015 werd ze tweede in de verkiezing van beste speelster van het jaar. Na haar zus Marlies, ook van DHC.