AZ Sint-Blasius breidt verplicht rookverbod aan in- en uitgangen uit naar hele campus

De reclame met de frisse citroentjes van koeltechnieker Busschaert uit Dendermonde is niet vrouwonvriendelijk of seksistisch. Dat zegt de JEP, de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. Het JEP had twee klachten ontvangen over de reclame van Busschaert. De citroenen en de twee duidelijke uitstulpende uiteindes doen denken aan vrouwenborsten en tepels. En de klagers vonden dat vrouwonvriendelijk en seksistisch. De opvallende campagne was bedoeld om aandacht te trekken op de sector en de naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten. De twee klachten zorgden voor een storm van verontwaardiging. Het nieuws verspreidde zich intussen tot over de landsgrenzen, tot in Thailand en Costa Rica, vertelt Busschaert. De koeltechnieker ontving massaal veel reacties en steunbetuigingen, en de citroenen werden een hit op sociale media. Het was dus in spanning afwachten wat de JEP ging oordelen.

Het JEP ziet geen problemen en bezorgde Busschaert volgende motivatie, die de redactie van TV Oost Nieuws kon inkijken. “De Jury merkt op dat het beeld van de citroenen een mogelijke suggestieve visuele verwijzing bevat, maar benadrukt dat deze afhankelijk blijft van de interpretatie van de kijker en niet als choquerend wordt beschouwd. Zij is van mening dat het gebruik van citroenen in het beeld op zich niet vrouwonvriendelijk of seksistisch is."

De Jury constateert bovendien dat de reclame getuigt van een creatieve benadering met een vleugje humor, zonder vulgaire of obscene beelden te bevatten: "De Jury merkt op dat het beeld van de citroenen een mogelijke suggestieve visuele verwijzing bevat, maar benadrukt dat deze afhankelijk blijft van de interpretatie van de kijker en niet als choquerend wordt beschouwd. De Jury is derhalve van oordeel dat de betreffende affiche niet in strijd is met de hedendaagse geldende fatsoennormen, noch de waardigheid van de vrouw aantast en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.”

De Jury besluit dat het verder geen opmerkingen zal formuleren: “De Jury is tevens van oordeel dat de inhoud van de affiche niet zodanig is dat deze de aandacht van weggebruikers afleidt en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar brengt.”

De klagers kunnen tegen de beslissing nog in hoger beroep gaan. Busschaert reageert tevreden en zal zijn zwarte plakkers, die hij uit zelfcensuur aanbracht op de citroenen, overal weer verwijderen. Hij reageert vanavond in het TV Oost Nieuws.