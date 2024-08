Komend weekend wordt Aalst opnieuw één groot circusfestival. Want de 15de editie van CIRK! staat voor deur. Overal in de ajuinstad kan je proeven en genieten van circus, muziek, dans en acrobatie in alle vormen, maten en kleuren. Aalst verwelkomt zo'n twintigtal circusgezelschappen van over de hele wereld. Goed voor meer dan tachtig voorstellingen.