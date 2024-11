Circus van 'Sint in de Piste' heeft in Sint-Niklaas een nieuwe thuisbasis

In Sint-Niklaas is het dit weekend zover. Dan begint één van de grootste circusfestivals van Europa: Sint in de Piste. En deze keer gaat het spektakel niet door op de Grote Markt van Sint-Niklaas, maar wel op de site van de manege van Syntra, het vormingscentrum in Sint-Niklaas. Want door de werken op de Grote Markt moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie. En dat liep niet van een leien dakje. Het was dus even spannend, maar de magie is nu dus wel in volle opbouw. Van acrobaten tot duivenfluisteraars, het belooft opnieuw een onvergetelijk feest te worden.