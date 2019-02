Circus Barones zet tenten op aan De Ster in Sint-Niklaas

De organisatie van de Lokerse Feesten heeft weer wat namen gelost, deze keer voor de befaamde hardrock- en metaldag. Het is wellicht de bekendste intro ooit gemaakt. Ik heb het over The Final Countdown. Niemand minder dan Europe en de Scorpions komen op zondag 4 augustus naar de Grote Kaai. Want dan is het headbangen geblazen tijdens de metal-dag. Het stadsfestival maakte ook bekend dat er voor de eerste keer ook een indoor hardrock- en metal-affiche komt voor de Elektropedia Room. Tussen 2 en 11 augustus kan u naar de Lokerse Feesten. Het is de 45ste editie al.