Nog in De Casino gaat morgen ook een expo van start. In het begin van de coronalockdown deden de organisatoren een oproep aan de Sint-Niklazenaren om kunst tentoon te stellen aan de gevel van hun woning. Door middel van raamtekeningen bijvoorbeeld, of door foto's op te hangen. Meer dan 100 mensen gingen op die oproep in. Gaandeweg groeide het idee om alles wat gemaakt werd vast te leggen voor het nageslacht en dat gebeurde dus ook.