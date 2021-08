Circulatieplan Aalst: duizend nieuwe verkeersborden meteen van kracht

In Sint-Niklaas is een vrouw donderdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Rond 18u rijden twee auto's op elkaar op het kruispunt van de Mercatorstraat met de Vermorgenstraat, vlakbij de Siniscoop. Het is een zware klap in een zone waar de maximumsnelheid 30km/u is, de schade aan de auto's is groot. Een vrouw moet door de hulpdiensten uit de wagen worden bevrijd. Ze is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Er zat ook een kind in de auto. Dat zou lichtere verwondingen hebben opgelopen. Het kruispunt ligt op zo'n 100 meter van het kruispunt van de Mercatorstraat met de Truweelstraat. Dat is eind vorig jaar heraangelegd omdat ook daar te vaak zware verkeersongevallen gebeurden.