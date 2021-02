Cijfers in onze ziekenhuizen blijven aan de hoge kant, AZ Sint-Elisabeth noteert plotse stijging

De opnamecijfers in onze ziekenhuizen dalen. In het AZ Nikolaas is de daling het grootst. Daar zakt het aantal opgenomen coronapatiënten met zeven, tot 36 in totaal. In de Aalsterse ziekenhuizen daalt het aantal patiënten op de covid-afdelingen met vijf, tot 77 in totaal. Dertien van hen hebben intensieve verzorging nodig, dat is één patiënt meer dan gisteren. Ook in het AZ Sint-Elisabeth is er een lichte daling. Enkel het AZ Sint-Blasius in Dendermonde kent een lichte verhoging van de druk, met een toename van twee coronapatiënten. In totaal liggen er nu 166 coronapatiënten in onze ziekenhuizen.