Ciara waarschijnlijk geen natuurramp: "Windsnelheden te laag"

In Wetteren is gisteravond het levenloze lichaam van een man aangetroffen in zijn huis in de Paardenkerkhofstraat. Mogelijk gaat het om een verdacht overlijden. De overleden man, een zeventiger, is de bewoner van het huis. Hij woonde daar samen met zijn volwassen dochter. Politie en parket kwamen gisteravond ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Want twee weken geleden overleed ook al de zoon van het gezin. Het huis is voorlopig verzegeld. De dochter is niet opgepakt. Vanmiddag is er een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Het parket geeft voorlopig geen verdere commentaar.