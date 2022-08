De Lokerse Feesten zijn vanavond opnieuw uit de startblokken geschoten. Het was Lokeraar Yuki Asemota, beter bekend als Chuki Beats, die op de Grote Kaai het feest op gang trok. Zijn hele familie was speciaal hiervoor naar de Lokerse Feesten afgezakt. Wij konden hem na zijn show even spreken. Meer in het TV Oost Nieuws, zondagavond om 18.30 u.