In Denderleeuw zal Allerheiligen net iets minder sereen verlopen. Door een procedureslag zijn ontruimingswerken van twee kerkhoven in de gemeente noodgedwongen stilgelegd. De gemeente had een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het verwijderen van oude graven. Terwijl de voorbereidende werken al begonnen waren, trok een andere aannemer die zich benadeeld voelde, de gunningsprocedure in twijfel. Gevolg: heel veel grafzerken zijn al verwijderd, maar de lichamen liggen nog altijd in de grond. En dat is voor vele mensen een lugubere gedachte.