Christus aan het Kruis in glorie hersteld in Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde is na vier maanden restaureren het schilderij 'Christus aan het kruis' van Antoon van Dyck klaar. Het hangt nu terug op zijn vaste plaats in de kerk. Het bekende werk van Antoon Van Dyck werd in de kerk zelf aangepakt. De restaurateurs zaten in een box waar iedereen hen aan het werk kon zien. Hun werk werd gevolgd door meer dan 5.000 bezoekers. De hele operatie kostte 100.000 euro. De Vlaamse overheid subsidieerde de helft van dat bedrag. En nu is het dus weer in al zijn glorie te bewonderen op zijn oorspronkelijke plaats.