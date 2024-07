Christophe verloor zoon bij dubbele moord in Denderhoutem: "Met meer psychologische begeleiding had dit vermeden kunnen worden"

Acht maanden na de moord op Miren (54) en Michiel (22) uit Denderhoutem, spreekt Christophe Dutilleux voor het eerst. Christophe is de ex-partner van Miren, en de papa van Michiel. Volgens hem had de moord kunnen vermeden worden. Omdat de dader, de echtgenoot van Miren, voor de moord al eens was gearresteerd. Maar na een verhoor werd hij vrijgelaten. Er werd hem toen een contactverbod opgelegd. Die beslissing werd genomen op basis van juridische argumenten, maar een psycholoog had de gevolgen beter kunnen inschatten, zegt Christophe.