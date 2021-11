Christoph D'Haese: "Stop de coronahysterie, gebruik uw gezond verstand"

Omdat het aantal opnames blijft stijgen, moeten de ziekenhuizen van de overheid nu geleidelijk overschakelen naar de zogenoemde fase 1A in het opschalingsplan. Concreet moeten ze binnen twee weken één op de drie bedden op intensieve zorg reserveren voor coronapatiënten. In het AZ Nikolaas bijvoorbeeld wordt daarom een tweede vleugel vrijgemaakt voor coronapatiënten. Het ziekenhuis zal ook weer stelselmatig de bezoekers controleren. Wie het ziekenhuis binnenkomt, moet aan de receptie verduidelijken wat hij of zij er komt doen. Van de mensen die momenteel door Covid-19 in het ziekenhuis belanden, is de overgrote meerderheid trouwens gevaccineerd.