Nieuws Christoph D'Haese (N-VA): "Afgelasting is een beslissing, zomereditie is nog maar een idee"

Dit is ongetwijfeld een ingrijpende beslissing voor de stad. Dat verdient wat extra uitleg. Mijn collega Nick De Backer is voor ons in Aalst. Nick, ik denk dat dit niet de gemakkelijkste beslissing was voor de burgemeester.